Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
02.01.2026 20:25:22
Why Palantir Fell Hard To Start 2026
Shares of AI software giant Palantir (NASDAQ: PLTR) plunged on Friday, falling 5.9% as of 1:41 PM EDT.There wasn't any company-specific news for Palantir today, but a combination of related factors led to the stock's big slump to start the new year.The overall software sector fell on Friday, so Palantir certainly wasn't alone in its decline. The across-the-board declines in software stocks, combined with an unusually strong day for semiconductor stocks, point to a big rotation among technology investors today.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Palantirmehr Nachrichten
|
02.01.26
|Börse New York: S&P 500 letztendlich stärker (finanzen.at)
|
02.01.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
02.01.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
02.01.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 im Minus (finanzen.at)
|
30.12.25
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
30.12.25
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
|
30.12.25
|Palantir-Aktie zwischen KI-Boom und Tech-Schwäche (finanzen.at)
|
30.12.25
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu Palantirmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Palantir
|143,34
|-8,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester ins Wochenende -- DAX letztlich etwas höher -- Wall Street schlussendlich uneins -- Hang Seng zum Handelsende stark - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag zeigte sich der heimische Aktienmarkt zum Start ins neue Handelsjahr stärker. Der deutsche Leitindex konnte sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die US-Börsen wechselten ebenso häufig das Vorzeichen. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.