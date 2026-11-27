Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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27.11.2026 17:11:31
Why Palantir Popped on Friday
Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) stock jumped 4.5% on the final day of the week, Friday, boosted by news that the tech giant has just won an artificial intelligence defense contract with Poland.
Image source: The Motley Fool.
Valued at $300 million over five years, the contract pays for software that will "support decision-making processes by army commanders," according to Reuters, which reports that Palantir has been cooperating with the Polish ministry of defense since 2025.
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