Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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09.04.2026 17:00:49
Why Palantir Stock Is Plummeting Today
Palantir (NASDAQ: PLTR) stock is getting hit with another big round of sell-offs Thursday. The artificial intelligence (AI) software company's share price was down 7.4% as of 11 a.m. ET. Palantir's valuation is moving lower today in response to recent comments from "Big Short" investor Michael Burry. The stock is also under pressure as investors weigh the potential implications of an initial public offering (IPO) from another big player in the AI space. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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