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WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

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08.07.2026 00:47:53

Why Palantir Stock Ticked Higher on Tuesday

One perceived weakness of Palantir's (NASDAQ: PLTR) business is that it was too concentrated in its native U.S. On the company's Tuesday announcement of a major new deal abroad, those worries abated somewhat. Grateful investors pushed the company's stock 1.4% higher, in a trading session that saw the S&P 500 index slump by 0.5%.Well before market open that day, Palantir reported that it had agreed to an "enterprise expansion agreement" with Mexico's largest insurance company, GNP Seguros. This is a historic win for the American data analytics company, as its new client is its first publicly announced commercial customer in Latin America. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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