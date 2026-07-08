Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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08.07.2026 19:35:43
Why Palantir Technologies Stock Just Dropped
Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) stock tumbled 4% through 12:45 p.m. ET Wednesday.You can probably blame Michael Burry for that.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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