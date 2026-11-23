Much as shoppers have flocked to its popular e-commerce site Temu, investors eagerly bought the American Depositary Shares (ADSes) of China's PDD Holdings (NASDAQ:PDD) on the first trading day of the week. In late-session action, the company's U.S.-traded equity was up by almost 4%, thanks in no small part to an analyst update.

Well before market open, Bernstein SocGen's Robin Zhu upgraded his recommendation on PDD to outperform (i.e., buy) from market perform (hold). He also maintained his price target of $110 per ADS.

Image source: Getty Images.

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