Pegasystems Aktie

Pegasystems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 901951 / ISIN: US7055731035

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22.07.2026 16:29:28

Why Pegasystems Stock Was Sliding Today

Shares of Pegasystems (NASDAQ: PEGA) were moving lower today after the enterprise automation software company missed the mark in its second-quarter earnings report, coming up short on both the top and bottom lines.As a result, the stock was down 13.6% as of 9:49 a.m. ET. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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