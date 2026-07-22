Pegasystems Aktie
WKN: 901951 / ISIN: US7055731035
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22.07.2026 16:29:28
Why Pegasystems Stock Was Sliding Today
Shares of Pegasystems (NASDAQ: PEGA) were moving lower today after the enterprise automation software company missed the mark in its second-quarter earnings report, coming up short on both the top and bottom lines.As a result, the stock was down 13.6% as of 9:49 a.m. ET. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Ausblick: Pegasystems stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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16.07.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Pegasystems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pegasystems von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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|NASDAQ Composite Index-Titel Pegasystems-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pegasystems-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)