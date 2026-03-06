Planet Labs Aktie
WKN DE: A3C84C / ISIN: US72703X1063
|
06.03.2026 19:16:05
Why Planet Labs Stock Popped Today
Planet Labs (NYSE: PL) stock jumped 7.2% through 12:55 p.m. ET Friday -- and no one seems to know why. There's no news from the company itself, no upgrades or price target changes on Wall Street.What there is, is a note from KeyBanc analyst Michael Leshock encouraging investors to buy defense stocks on the theory that the "conflict with Iran" might last a while longer and even turn into a "boots on the ground" situation.
Nachrichten zu PLANET INC
Analysen zu PLANET INC
Aktien in diesem Artikel
|PLANET INC
|1 249,00
|-0,32%
|Planet Labs
|21,60
|1,89%
