Plug Power Aktie
WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020
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29.04.2026 21:02:18
Why Plug Power Stock Is Surging Today
Plug Power (NASDAQ: PLUG) stock is seeing big gains in Wednesday's trading. The company's share price was up 11.2% as of 3 p.m. ET. Meanwhile, the S&P 500 was down 0.4% at the same point in the day, and the Nasdaq Composite had seen a decline of 0.2%. Plug Power's valuation is moving higher today thanks to positive analyst coverage. The company's share price is likely also getting a boost from meme-stock momentum and a rising trade trend in renewable energy technologies. As of this writing, the stock is up roughly 70% year to date. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Plug Power Inc.
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