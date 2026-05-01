QUALCOMM Aktie

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WKN: 883121 / ISIN: US7475251036

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01.05.2026 18:11:07

Why Qualcomm Stock Was Crushing it This Week

Qualcomm (NASDAQ: QCOM) stock has indisputably been an investor darling over the past few days. Largely on the strength of an encouraging second quarter, the results of which were published on Wednesday, market players were eager to get their hands on the company's equity. By the time early Friday afternoon rolled around, Qualcomm had risen almost 18% week to date, according to data compiled by S&P Global Market Intelligence.Qualcomm's headline figures for the quarter actually slumped year over year. Revenue fell by 2% to $10.6 billion, while net income not under generally accepted accounting principles (GAAP) declined by 10% to $2.84 billion ($2.65 per share). Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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