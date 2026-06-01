Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie

Rocket Lab Corporation Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089

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01.06.2026 23:53:39

Why Rocket Lab Stock Plummeted Today

Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) stock sank in Monday's trading. The space-tech company's share price ended the day's trading down 14.8%. Meanwhile, the S&P 500 was up 0.3%, and the Nasdaq Composite was up 0.6%. While there wasn't any new business news for Rocket Lab today, the stock moved lower in response to two bearish catalysts. Investors are still responding to last week's Blue Origin rocket explosion, and there also appears to be some market jitters surrounding SpaceX's initial public offering (IPO). Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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