Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089
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12.06.2026 22:57:17
Why Rocket Lab Stock Plummeted Today
Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) suffered a big sell-off in Friday's trading despite a bullish backdrop for the broader market. The company's share price closed out the day down 10..8%. For comparison, the S&P 500's level rose 0.5% in the session, and the Nasdaq Composite climbed 0.6%. Rocket Lab's valuation moved lower today in conjunction with SpaceX's initial public offering (IPO). While Rocket Lab now trades down roughly 32% from its lifetime high, it's still up 275% over the last year. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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