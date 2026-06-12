Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie

Rocket Lab Corporation Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089

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12.06.2026 22:57:17

Why Rocket Lab Stock Plummeted Today

Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) suffered a big sell-off in Friday's trading despite a bullish backdrop for the broader market. The company's share price closed out the day down 10..8%. For comparison, the S&P 500's level rose 0.5% in the session, and the Nasdaq Composite climbed 0.6%. Rocket Lab's valuation moved lower today in conjunction with SpaceX's initial public offering (IPO). While Rocket Lab now trades down roughly 32% from its lifetime high, it's still up 275% over the last year. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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