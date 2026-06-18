Western Digital Aktie

Western Digital für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863060 / ISIN: US9581021055

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18.06.2026 17:27:05

Why Sandisk Stock Just Jumped

Sandisk (NASDAQ: SNDK) raced out of the gate this morning, surging 10.7% through 11:15 a.m. ET Thursday after President Trump announced he has arranged a partnership between Apple (NASDAQ: AAPL) and Intel (NASDAQ: INTC), whereby Intel will manufacture semiconductors for Apple.Apple stock gained nearly 1% on the news, while the semiconductor companies performed much, much better. In addition to Sandisk's gain, Intel stock is up 9.5%. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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