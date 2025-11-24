Palantir Aktie

Palantir für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

24.11.2025 22:06:29

Why Shares of Palantir Soared Today

Shares of the artificial intelligence decision-making company Palantir (NASDAQ: PLTR) rose nearly 4.8% today, as investors poured back into AI stocks. Palantir is one of the purest-play AI companies in the market, making it an obvious beneficiary.Ever since New York Federal Reserve President John Williams, during an event last Friday, hinted at being in favor of another interest rate cut at the Fed's final meeting of the year in December, the market has suddenly become very optimistic about such an event materializing. Tech and AI stocks tend to perform better in a falling interest rate environment, as investors increase their appetite for risk to achieve more yield.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließen höher -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen am Montag letztlich fester -- Feiertag in Japan
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Montagshandel Zuschläge. Die US-Börsen schlossen höher. In Fernost waren zum Wochenbeginn Gewinne zu erkennen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

