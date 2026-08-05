SSR Mining Aktie
WKN DE: A2DVLE / ISIN: CA7847301032
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05.08.2026 18:42:39
Why SSR Mining Stock Popped Today
Reporting second-quarter 2026 financial results this morning before the market opened, SSR Mining (NASDAQ: SSRM) failed to post the top- and bottom-line results that analysts anticipated. Investors, however, don't seem overly concerned as there were plenty of other bright spots in the precious metals company's quarterly report.As of 12:39 p.m. ET, SSR Mining shares are up 9.7%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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16.02.26
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Analysen zu SSR Mining Inc Registered Shs
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