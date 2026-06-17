SSR Mining Aktie

SSR Mining für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DVLE / ISIN: CA7847301032

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17.06.2026 21:26:41

Why SSR Mining Stock Surged Again Today

Shares of SSR Mining (NASDAQ: SSRM) are building on a massive pop that started last week. The gold stock jumped 5.4% higher as of 1:45 p.m. ET Wednesday, and is up 36% in just one week, as of this writing.The miner is about to get a windfall from an asset sale, and it has announced something that should make its shareholders happy. Gold, meanwhile, is trending higher.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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