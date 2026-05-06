Super Micro Computer Aktie
WKN DE: A40MRM / ISIN: US86800U3023
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06.05.2026 17:31:59
Why Super Micro Computer Stock Soared Today
Super Micro Computer (NASDAQ: SMCI) stock -- a company that sounds like it took its name from a 1980s comic book -- soared 16.6% through 11 a.m. ET Wednesday morning despite reporting mixed earnings last night.Heading into the company's Q3 report, analysts forecast Super Micro would earn $0.62 per share, pro forma, on $12.4 billion in sales. Super Micro beat on earnings, reporting $0.84, but whiffed on sales -- only $10.2 billion. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Super Micro Computer Inc
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