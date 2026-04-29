Teradyne Aktie
WKN: 859892 / ISIN: US8807701029
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29.04.2026 23:13:00
Why Teradyne Tumbled Today
Shares of Teradyne (NASDAQ: TER) plunged 19.4% on Wednesday, after the company reported first-quarter earnings last night.Even though the company saw an incredible 87% growth rate in the first quarter, investors appeared to take profits after outsize gains at the start of 2026.Still, was the pullback an overreaction for this essential chip testing company?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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