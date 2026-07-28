Mehr als Raketen: Fokus auf Unternehmen der Space Economy. Hier mehr erfahren! -W-

Textron Aktie

Textron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852659 / ISIN: US8832031012

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.07.2026 17:13:36

Why Textron Stock Tumbled Today

Textron (NYSE: TXT) stock fell 8.2% through 10:05 a.m. ET Tuesday after meeting analyst sales forecasts and beating on earnings. Analysts forecast Textron would earn $1.54 per share on $3.8 billion in sales in Q2, and the company actually earned more -- $1.62 per share -- on the same expected revenue: $3.8 billion. This isn't the reaction to an "earnings beat" that you'd ordinarily expect, so what went wrong?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Textron Inc.

mehr Nachrichten