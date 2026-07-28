Textron Aktie
WKN: 852659 / ISIN: US8832031012
|
28.07.2026 17:13:36
Why Textron Stock Tumbled Today
Textron (NYSE: TXT) stock fell 8.2% through 10:05 a.m. ET Tuesday after meeting analyst sales forecasts and beating on earnings. Analysts forecast Textron would earn $1.54 per share on $3.8 billion in sales in Q2, and the company actually earned more -- $1.62 per share -- on the same expected revenue: $3.8 billion. This isn't the reaction to an "earnings beat" that you'd ordinarily expect, so what went wrong?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!