WKN: 911090 / ISIN: US92343E1029

Why VeriSign Pulled Back in October

Shares of Warren Buffett holding VeriSign (NASDAQ: VRSN) fell 14.2% in October, according to data from S&P Global Market Intelligence.VeriSign had been up 50% on the year at one point earlier this year and was still up about 30% for 2025 heading into its October earnings. So, while results actually beat expectations, it wasn't enough to justify the lofty stock price to some who decided to take profits.And it probably didn't help sentiment that Buffett himself sold a third of his stake earlier this summer.
