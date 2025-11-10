VeriSign Aktie
WKN: 911090 / ISIN: US92343E1029
10.11.2025 20:55:38
Why VeriSign Pulled Back in October
Shares of Warren Buffett holding VeriSign (NASDAQ: VRSN) fell 14.2% in October, according to data from S&P Global Market Intelligence.VeriSign had been up 50% on the year at one point earlier this year and was still up about 30% for 2025 heading into its October earnings. So, while results actually beat expectations, it wasn't enough to justify the lofty stock price to some who decided to take profits.And it probably didn't help sentiment that Buffett himself sold a third of his stake earlier this summer.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
