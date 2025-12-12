NASDAQ Composite Index-Papier VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VeriSign von vor einem Jahr eingefahren

VeriSign Aktie
WKN: 911090 / ISIN: US92343E1029
12.12.2025 16:04:07
VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VeriSign von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde die VeriSign-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die VeriSign-Anteile bei 199,10 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die VeriSign-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 50,226 Anteilen. Die gehaltenen VeriSign-Anteile wären am 11.12.2025 12 258,66 USD wert, da der Schlussstand 244,07 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 22,59 Prozent.
Alle VeriSign-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 22,46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
