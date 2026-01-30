Viavi Solutions Aktie

Viavi Solutions für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14XLZ / ISIN: US9255501051

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.01.2026 02:00:32

Why Viavi Solutions Stock Soared More Than 17% Higher Today

Tech equipment specialist Viavi Solutions (NASDAQ: VIAV) might not be a household name to many people, but its stock was hugely popular with investors on Thursday. The company published encouraging fiscal second-quarter of fiscal 2026 figures after market close the day before, and market players rewarded it by pushing its shares up by over 17% across Thursday's trading session.Vivavi's growth rates for the quarter were impressive. Revenue rose by 36% year-over-year to more than $369 million. Better, its net income not in accordance with generally accepted accounting principles (GAAP) zoomed 75% higher to $51.5 million, or $0.22 per share. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Viavi Solutions Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Viavi Solutions Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Viavi Solutions Inc 20,60 0,98% Viavi Solutions Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:52 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13:46 Januar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
13:02 KW 5: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
30.01.26 Januar 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen