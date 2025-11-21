Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
|
21.11.2025 01:12:42
Why Walmart Stock Popped Today
Shares of Walmart (NYSE: WMT) rose more than 6% on Thursday after the discount retailer delivered strong fiscal third-quarter profits and boosted its full-year outlook. Image source: Getty Images.Walmart's revenue rose 5.8% year over year to $179.5 billion in the quarter ended Oct. 31. The gains were broad-based.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
