Walmart Aktie

WKN: 860853 / ISIN: US9311421039

21.11.2025 01:12:42

Why Walmart Stock Popped Today

Shares of Walmart (NYSE: WMT) rose more than 6% on Thursday after the discount retailer delivered strong fiscal third-quarter profits and boosted its full-year outlook. Image source: Getty Images.Walmart's revenue rose 5.8% year over year to $179.5 billion in the quarter ended Oct. 31. The gains were broad-based.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
