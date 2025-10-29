Walmart Aktie
|88,62EUR
|-0,06EUR
|-0,07%
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
Walmart Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Walmart von 106 auf 116 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. An der Einschätzung des Konsumklimas durch den Handelskonzern habe sich seit der Telefonkonferenz zum zweiten Quartal nichts geändert, schrieb Analyst Steven Shemesh nach einigen Investorenveranstaltungen. Er verschob seine Bewertungsbasis für das Kursziel aber etwas weiter in die Zukunft./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 21:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 00:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Walmart Outperform
|
Unternehmen:
Walmart
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 116,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 103,17
|
Abst. Kursziel*:
12,44%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 103,17
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,44%
|
Analyst Name::
Steven Shemesh
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Walmartmehr Nachrichten
|
28.10.25
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
28.10.25
|Gewinne in New York: Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
|
28.10.25
|Pluszeichen in New York: Dow Jones mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
28.10.25
|Gewinne in New York: Börsianer lassen Dow Jones zum Start steigen (finanzen.at)
|
27.10.25
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
27.10.25
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
27.10.25
|Aufschläge in New York: Dow Jones liegt im Plus (finanzen.at)
|
27.10.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones zeigt sich zum Start fester (finanzen.at)