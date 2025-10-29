Walmart Aktie

88,62EUR -0,06EUR -0,07%
Walmart für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860853 / ISIN: US9311421039

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
29.10.2025 06:07:36

Walmart Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Walmart von 106 auf 116 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. An der Einschätzung des Konsumklimas durch den Handelskonzern habe sich seit der Telefonkonferenz zum zweiten Quartal nichts geändert, schrieb Analyst Steven Shemesh nach einigen Investorenveranstaltungen. Er verschob seine Bewertungsbasis für das Kursziel aber etwas weiter in die Zukunft./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 21:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 00:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Walmart Outperform
Unternehmen:
Walmart 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 116,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 103,17 		Abst. Kursziel*:
12,44%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 103,17 		Abst. Kursziel aktuell:
12,44%
Analyst Name::
Steven Shemesh 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Walmartmehr Nachrichten