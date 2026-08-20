Webull Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A40Z5Y / ISIN: KYG9572D1034
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20.08.2026 20:45:39
Why Webull Stock Is Up Today
Shares of Webull (NASDAQ: BULL) rose on Thursday after the digital investment platform operator delivered impressive growth metrics for its most recent quarter.Image source: Getty Images.Webull's total revenue surged 51% year over year to $198.8 million in the second quarter. The gains were driven by a 66% jump in trading-related revenue to $147.7 million.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Webull Corporation Registered Shs
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