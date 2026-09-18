Zscaler Aktie
WKN DE: A2JF28 / ISIN: US98980G1022
|
18.09.2026 22:23:10
Why Zscaler Stock Rocketed Higher This Week
The first full week of trading in September didn't give Zscaler (NASDAQ: ZS) investors much to celebrate. During the shortened trading week that followed Labor Day, Zscaler dropped about 3%. This week, however, is a very different story, thanks to a firm providing an auspicious outlook for the cybersecurity stock.
According to data provided by S&P Global Market Intelligence, Zscaler shares were up 20.7% from the end of trading last Friday through 3:37 p.m. today.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zscaler Inc Registered Shs
|
02.09.26
|Ausblick: Zscaler gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
19.08.26
|Erste Schätzungen: Zscaler präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.06.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
12.06.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 beginnt die Freitagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
11.06.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 legt zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
03.06.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 schwächelt schlussendlich (finanzen.at)
|
03.06.26
|Börse New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
|
03.06.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 fällt mittags zurück (finanzen.at)
Analysen zu Zscaler Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Zscaler Inc Registered Shs
|170,52
|-0,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit deutlichen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen beenden Handel zum Wochenschluss uneins -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Die Wall Street beendete den Handel uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.