Why Zscaler Stock Rocketed Higher This Week

The first full week of trading in September didn't give Zscaler (NASDAQ: ZS) investors much to celebrate. During the shortened trading week that followed Labor Day, Zscaler dropped about 3%. This week, however, is a very different story, thanks to a firm providing an auspicious outlook for the cybersecurity stock.

According to data provided by S&P Global Market Intelligence, Zscaler shares were up 20.7% from the end of trading last Friday through 3:37 p.m. today.

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