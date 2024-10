Wiener Börse-Handel: Am Mittag Gewinne im ATX

Am Freitag springt der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse um 0,27 Prozent auf 3 613,98 Punkte an. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 115,182 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,005 Prozent fester bei 3 604,40 Punkten in den Handel, nach 3 604,23 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 3 617,27 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 600,89 Punkten.

ATX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 0,101 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 11.09.2024, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 552,86 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.07.2024, wies der ATX einen Stand von 3 685,64 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.10.2023, wurde der ATX auf 3 169,38 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 5,92 Prozent nach oben. Bei 3 777,78 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 305,62 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

ATX-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit Raiffeisen (+ 1,48 Prozent auf 18,47 EUR), BAWAG (+ 1,24 Prozent auf 69,60 EUR), Vienna Insurance (+ 0,85 Prozent auf 29,50 EUR), voestalpine (+ 0,58 Prozent auf 20,80 EUR) und OMV (+ 0,46 Prozent auf 39,32 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil IMMOFINANZ (-1,17 Prozent auf 16,92 EUR), Telekom Austria (-0,58 Prozent auf 8,54 EUR), UNIQA Insurance (-0,55 Prozent auf 7,29 EUR), Österreichische Post (-0,51 Prozent auf 29,40 EUR) und DO (-0,27 Prozent auf 148,60 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 91 136 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 25,570 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,25 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

