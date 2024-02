Wiener Börse-Handel ATX Prime verliert zum Handelsende

Mit dem ATX Prime ging es am Abend abwärts.

Der ATX Prime tendierte im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 0,52 Prozent leichter bei 1 719,78 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von Prozent auf 1 728,72 Punkte an der Kurstafel, nach 0,00 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 1 742,26 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 1 716,27 Punkten.

ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 05.01.2024, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1 722,73 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, bei 1 600,78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.02.2023, einen Stand von 1 700,87 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 0,335 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 1 750,09 Punkten. Bei 1 664,49 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Frequentis (+ 2,99 Prozent auf 27,60 EUR), Österreichische Post (+ 2,08 Prozent auf 31,85 EUR), BAWAG (+ 1,94 Prozent auf 52,50 EUR), Polytec (+ 1,35 Prozent auf 3,75 EUR) und Addiko Bank (+ 1,29 Prozent auf 15,65 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Semperit (-4,38 Prozent auf 13,10 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,06 Prozent auf 42,75 EUR), Wienerberger (-1,80 Prozent auf 30,58 EUR), Palfinger (-1,65 Prozent auf 23,90 EUR) und OMV (-1,54 Prozent auf 39,77 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX Prime sticht die OMV-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 508 207 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime hat die Verbund-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 25,900 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,17 zu Buche schlagen. Die Semperit-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at