Wiener Börse-Handel: ATX Prime zum Ende des Mittwochshandels fester

Letztendlich ging der ATX Prime nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 1 794,91 Punkten aus dem Handel. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,003 Prozent auf 1 792,37 Punkte an der Kurstafel, nach 1 792,43 Punkten am Vortag.

Bei 1 796,86 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 1 789,52 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 1,32 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, bei 1 757,49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.01.2024, wies der ATX Prime einen Stand von 1 726,85 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.04.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 645,36 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 4,72 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 1 802,56 Punkten. Bei 1 664,49 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Addiko Bank (+ 3,95 Prozent auf 18,40 EUR), Rosenbauer (+ 2,75 Prozent auf 29,90 EUR), STRABAG SE (+ 2,72 Prozent auf 39,60 EUR), BAWAG (+ 1,75 Prozent auf 58,20 EUR) und AT S (AT&S) (+ 1,68 Prozent auf 19,95 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Lenzing (-3,34 Prozent auf 30,35 EUR), Frequentis (-3,33 Prozent auf 26,10 EUR), Marinomed Biotech (-2,89 Prozent auf 18,45 EUR), Andritz (-1,34 Prozent auf 55,35 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-1,28 Prozent auf 46,25 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die IMMOFINANZ-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 554 083 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 24,371 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick

Im ATX Prime verzeichnet die Warimpex-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,40 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at