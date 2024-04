Wiener Börse-Handel: ATX Prime zum Start des Donnerstagshandels in Grün

Am Donnerstag springt der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 0,03 Prozent auf 1 787,51 Punkte an. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,017 Prozent auf 1 786,70 Punkte an der Kurstafel, nach 1 787,01 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag am Donnerstag bei 1 783,15 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 787,85 Punkten erreichte.

ATX Prime-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 0,032 Prozent nach unten. Der ATX Prime lag noch vor einem Monat, am 11.03.2024, bei 1 688,43 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 11.01.2024, einen Wert von 1 709,99 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.04.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 631,62 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 4,29 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 1 802,56 Punkte. Bei 1 664,49 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Polytec (+ 1,49 Prozent auf 3,40 EUR), Verbund (+ 1,10 Prozent auf 68,90 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,95 Prozent auf 47,90 EUR), Lenzing (+ 0,73 Prozent auf 34,30 EUR) und Semperit (+ 0,66 Prozent auf 12,18 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Andritz (-0,61 Prozent auf 57,25 EUR), UBM Development (-0,54 Prozent auf 18,50 EUR), Vienna Insurance (-0,52 Prozent auf 28,85 EUR), STRABAG SE (-0,39 Prozent auf 38,20 EUR) und Wienerberger (-0,36 Prozent auf 33,24 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 5 263 Aktien gehandelt. Mit 24,232 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,27 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,41 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

