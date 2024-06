Wiener Börse-Handel: So bewegt sich der ATX Prime am Montagnachmittag

Der ATX Prime steigt am Montagnachmittag.

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,78 Prozent fester bei 1 814,66 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,012 Prozent auf 1 800,48 Punkte an der Kurstafel, nach 1 800,69 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 1 815,23 Punkte, das Tagestief hingegen 1 800,12 Zähler.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 24.05.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 875,68 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, wurde der ATX Prime mit 1 757,49 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, bei 1 552,10 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 5,87 Prozent nach oben. Bei 1 889,08 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Punkten erreicht.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit UNIQA Insurance (+ 3,37 Prozent auf 7,98 EUR), voestalpine (+ 3,03 Prozent auf 25,82 EUR), Wolford (+ 2,94 Prozent auf 3,50 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 2,25 Prozent auf 9,08 EUR) und Vienna Insurance (+ 2,08 Prozent auf 29,40 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Verbund (-1,83 Prozent auf 75,10 EUR), UBM Development (-1,81 Prozent auf 21,70 EUR), Palfinger (-1,68 Prozent auf 23,35 EUR), Wienerberger (-1,67 Prozent auf 33,06 EUR) und AMAG (-1,53 Prozent auf 25,80 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im ATX Prime sticht die IMMOFINANZ-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 517 717 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie hat im ATX Prime mit 26,577 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,95 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at