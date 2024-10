Wiener Börse-Handel: So performt der ATX mittags

Der ATX legt im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,03 Prozent auf 3 591,13 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 115,585 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,045 Prozent höher bei 3 591,56 Punkten in den Handel, nach 3 589,94 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 3 577,41 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 597,70 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang ein Minus von 0,654 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.09.2024, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 595,01 Punkten. Der ATX stand noch vor drei Monaten, am 16.07.2024, bei 3 683,25 Punkten. Der ATX stand noch vor einem Jahr, am 16.10.2023, bei 3 158,47 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 5,25 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 3 777,78 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 305,62 Zähler.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit voestalpine (+ 1,85 Prozent auf 19,77 EUR), OMV (+ 1,57 Prozent auf 38,70 EUR), IMMOFINANZ (+ 1,54 Prozent auf 17,12 EUR), Verbund (+ 0,86 Prozent auf 75,95 EUR) und Lenzing (+ 0,74 Prozent auf 34,15 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil AT S (AT&S) (-3,98 Prozent auf 20,24 EUR), Telekom Austria (-2,16 Prozent auf 8,17 EUR), Wienerberger (-0,87 Prozent auf 27,42 EUR), Österreichische Post (-0,84 Prozent auf 29,45 EUR) und BAWAG (-0,72 Prozent auf 69,10 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 132 013 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 25,952 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

ATX-Fundamentaldaten im Blick

Unter den ATX-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 2,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,46 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at