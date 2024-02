Wiener Börse-Handel: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im ATX Prime

In Wien war zum Handelsschluss ein stabiler Handel zu beobachten.

Letztendlich beendete der ATX Prime den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,12 Prozent) bei 1 699,94 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,087 Prozent auf 1 699,39 Punkte an der Kurstafel, nach 1 697,91 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 1 697,86 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 708,58 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der ATX Prime bereits um 0,314 Prozent. Der ATX Prime wurde vor einem Monat, am 15.01.2024, mit 1 714,46 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 15.11.2023, wurde der ATX Prime mit 1 649,60 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 15.02.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 744,37 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,822 Prozent. Bei 1 750,09 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 664,49 Zähler.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Lenzing (+ 4,87 Prozent auf 31,20 EUR), Verbund (+ 2,40 Prozent auf 64,10 EUR), Marinomed Biotech (+ 2,04 Prozent auf 25,00 EUR), PORR (+ 1,87 Prozent auf 13,10 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 1,57 Prozent auf 42,05 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Wolford (-3,03 Prozent auf 4,48 EUR), Polytec (-2,91 Prozent auf 3,50 EUR), Flughafen Wien (-2,55 Prozent auf 49,60 EUR), UBM Development (-1,83 Prozent auf 21,50 EUR) und Erste Group Bank (-1,42 Prozent auf 38,88 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 498 844 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 21,766 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte

In diesem Jahr weist die Kapsch TrafficCom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die Semperit-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,01 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

