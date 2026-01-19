Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
19.01.2026 12:53:00
Windows-Netze: Google Mandiant gibt Microsofts NTLM den Todesstoß
Google gibt Hilfestellung beim Knacken von NTLM-Hashes und provoziert damit Microsoft, aber auch Admins, die um die Sicherheit ihrer Windows-Netze bangen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
