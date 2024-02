XETRA-Handel Das macht der SDAX aktuell

Um 15:42 Uhr fällt der SDAX im XETRA-Handel um 0,06 Prozent auf 13 828,29 Punkte zurück. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 113,790 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,224 Prozent tiefer bei 13 805,09 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 13 836,06 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Donnerstag bei 13 863,19 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13 759,07 Punkten erreichte.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 0,498 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, erreichte der SDAX einen Stand von 13 960,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.11.2023, lag der SDAX noch bei 12 319,31 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.02.2023, verzeichnete der SDAX einen Stand von 13 163,14 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,051 Prozent. 14 067,87 Punkte markierten den Höchststand des SDAX im laufenden Jahr. 13 230,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell adesso SE (+ 4,51 Prozent auf 97,30 EUR), ADTRAN (+ 4,07 Prozent auf 6,52 USD), MorphoSys (+ 3,30 Prozent auf 40,70 EUR), SCHOTT Pharma (+ 2,22 Prozent auf 36,80 EUR) und Heidelberger Druckmaschinen (+ 2,09 Prozent auf 1,12 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil Varta (-5,68 Prozent auf 16,62 EUR), DWS Group GmbH (-5,48 Prozent auf 35,90 EUR), Fielmann (-4,10 Prozent auf 46,34 EUR), AUTO1 (-2,46 Prozent auf 3,81 EUR) und HAMBORNER REIT (-1,98 Prozent auf 6,42 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 651 507 Aktien gehandelt. Im SDAX macht die TRATON-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 11,340 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte

Die TRATON-Aktie verzeichnet mit 4,65 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,18 Prozent bei der Schaeffler-Aktie an.

Redaktion finanzen.at