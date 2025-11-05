MDAX-Handel aktuell: So entwickelt sich der MDAX mittags

Anleger in Frankfurt treten heute den Rückzug an.

Der MDAX fällt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,63 Prozent auf 29 243,37 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 344,735 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,422 Prozent auf 29 303,37 Punkte an der Kurstafel, nach 29 427,53 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 29 435,20 Punkte, das Tagestief hingegen 29 241,51 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Auf Wochensicht gab der MDAX bereits um 1,81 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, stand der MDAX bei 30 936,49 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 05.08.2025, einen Stand von 30 824,66 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 05.11.2024, den Wert von 26 566,72 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 13,70 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 31 754,30 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 23 135,20 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell AIXTRON SE (+ 6,65 Prozent auf 16,75 EUR), Nordex (+ 1,92 Prozent auf 26,50 EUR), TRATON (+ 1,76 Prozent auf 27,68 EUR), Aroundtown SA (+ 1,57 Prozent auf 3,11 EUR) und HELLA GmbH (+ 1,00 Prozent auf 81,00 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen HelloFresh (-7,38 Prozent auf 6,40 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-4,63 Prozent auf 61,80 EUR), RENK (-3,54 Prozent auf 62,88 EUR), HENSOLDT (-2,94 Prozent auf 89,25 EUR) und TeamViewer (-2,72 Prozent auf 5,91 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der HelloFresh-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 1 218 308 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 40,089 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die MDAX-Titel auf

Im MDAX verzeichnet die TUI-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 17,35 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der RTL-Aktie an.

Redaktion finanzen.at