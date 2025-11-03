Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Start des Montagshandels im Plus

Um 09:12 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0,13 Prozent fester bei 29 790,50 Punkten. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 345,433 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,104 Prozent auf 29 782,64 Punkte an der Kurstafel, nach 29 751,62 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 29 743,69 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29 794,06 Punkten verzeichnete.

MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 03.10.2025, wurde der MDAX mit 30 936,49 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, wies der MDAX einen Wert von 30 317,29 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, einen Stand von 26 514,02 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 15,83 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 31 754,30 Punkten. Bei 23 135,20 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell KION GROUP (+ 1,95 Prozent auf 62,70 EUR), Porsche vz (+ 1,74 Prozent auf 46,24 EUR), HENSOLDT (+ 1,36 Prozent auf 93,45 EUR), TRATON (+ 1,29 Prozent auf 28,20 EUR) und HELLA GmbH (+ 1,12 Prozent auf 81,60 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil Delivery Hero (-1,95 Prozent auf 21,57 EUR), PUMA SE (-1,60 Prozent auf 18,13 EUR), HelloFresh (-1,48 Prozent auf 6,92 EUR), Sartorius vz (-1,26 Prozent auf 235,10 EUR) und WACKER CHEMIE (-1,02 Prozent auf 67,75 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 259 449 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 40,977 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der MDAX-Aktien

Unter den MDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 5,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die RTL-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 16,81 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at