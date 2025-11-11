TRATON Aktie
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
|Rentable TRATON-Anlage?
|
11.11.2025 10:03:38
MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TRATON von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der TRATON-Aktie statt. Zum Handelsende stand das TRATON-Papier an diesem Tag bei 19,38 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,160 TRATON-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.11.2025 144,38 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 27,98 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +44,38 Prozent.
TRATON war somit zuletzt am Markt 13,83 Mrd. Euro wert. Das TRATON-Papier wurde am 28.06.2019 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines TRATON-Anteils bei 27,00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TRATONmehr Nachrichten
|
05.11.25
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt letztendlich (finanzen.at)
|
05.11.25
|MDAX-Handel aktuell: So entwickelt sich der MDAX mittags (finanzen.at)
|
05.11.25
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)
|
04.11.25
|MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TRATON-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.11.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
31.10.25
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
29.10.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels leichter (finanzen.at)
|
29.10.25
|Börse Frankfurt: So performt der MDAX am Nachmittag (finanzen.at)