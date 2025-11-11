MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TRATON von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die TRATON-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der TRATON-Aktie statt. Zum Handelsende stand das TRATON-Papier an diesem Tag bei 19,38 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,160 TRATON-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.11.2025 144,38 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 27,98 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +44,38 Prozent.

TRATON war somit zuletzt am Markt 13,83 Mrd. Euro wert. Das TRATON-Papier wurde am 28.06.2019 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines TRATON-Anteils bei 27,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at