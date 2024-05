XETRA-Handel DAX gibt nach

Am Dienstag bewegt sich der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,57 Prozent tiefer bei 18 661,59 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,823 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,002 Prozent auf 18 768,64 Punkte an der Kurstafel, nach 18 768,96 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 18 641,06 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 768,64 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, betrug der DAX-Kurs 17 737,36 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 21.02.2024, verzeichnete der DAX einen Stand von 17 118,12 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 19.05.2023, einen Wert von 16 275,38 Punkten auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 11,28 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 892,92 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 345,02 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Covestro (+ 0,57 Prozent auf 49,68 EUR), Sartorius vz (+ 0,30 Prozent auf 270,80 EUR), SAP SE (+ 0,29 Prozent auf 179,90 EUR), Siemens (+ 0,23 Prozent auf 173,52 EUR) und Symrise (+ 0,15 Prozent auf 103,20 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Bayer (-2,16 Prozent auf 28,05 EUR), MTU Aero Engines (-2,02 Prozent auf 227,40 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,87 Prozent auf 28,93 EUR), Infineon (-1,76 Prozent auf 36,84 EUR) und Fresenius SE (-1,48 Prozent auf 27,34 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Im DAX ist die Siemens Energy-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 271 362 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 206,622 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der DAX-Mitglieder

Unter den DAX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,75 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at