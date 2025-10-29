DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vonovia SE von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Vonovia SE-Aktien gewesen.

Vonovia SE-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Vonovia SE-Aktie betrug an diesem Tag 47,88 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 208,843 Vonovia SE-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 28.10.2025 5 676,37 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 27,18 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 43,24 Prozent verringert.

Vonovia SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 22,85 Mrd. Euro. Am 11.07.2013 fand der erste Handelstag der Vonovia SE-Aktie an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Vonovia SE-Papiers belief sich damals auf 17,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at