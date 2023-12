XETRA-Handel: DAX zum Handelsstart im Plus

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den DAX auch am Freitag aufwärts.

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,06 Prozent fester bei 16 638,83 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,675 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,094 Prozent fester bei 16 644,62 Punkten in den Freitagshandel, nach 16 628,99 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 16 647,05 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 630,57 Punkten verzeichnete.

DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 1,52 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 08.11.2023, wurde der DAX mit einer Bewertung von 15 229,60 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 08.09.2023, wies der DAX einen Wert von 15 740,30 Punkten auf. Der DAX wurde vor einem Jahr, am 08.12.2022, mit 14 264,56 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 18,26 Prozent nach oben. Bei 16 727,07 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. 13 976,44 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Sartorius vz (+ 2,00 Prozent auf 301,00 EUR), Zalando (+ 1,20 Prozent auf 21,93 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,03 Prozent auf 52,74 EUR), adidas (+ 0,96 Prozent auf 192,94 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,68 Prozent auf 45,61 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Siemens Energy (-4,26 Prozent auf 11,13 EUR), Continental (-1,23 Prozent auf 72,30 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,12 Prozent auf 26,57 EUR), MTU Aero Engines (-0,82 Prozent auf 188,30 EUR) und Bayer (-0,72 Prozent auf 31,60 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Siemens Energy-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 836 660 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 172,110 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

DAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,71 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,31 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

