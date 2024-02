XETRA-Handel: LUS-DAX-Börsianer greifen am Mittwochmittag zu

Am Mittwoch notiert der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA 0,40 Prozent stärker bei 17 137,50 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 17 147,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 063,50 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, bei 16 628,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 21.11.2023, einen Stand von 15 910,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 21.02.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 15 369,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 2,35 Prozent. Bei 17 199,00 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 3,69 Prozent auf 13,93 EUR), Porsche (+ 2,38 Prozent auf 80,96 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,16 Prozent auf 68,22 EUR), Infineon (+ 1,97 Prozent auf 33,20 EUR) und Porsche Automobil vz (+ 1,79 Prozent auf 45,95 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Siemens Healthineers (-3,90 Prozent auf 52,78 EUR), Rheinmetall (-2,16 Prozent auf 393,20 EUR), Deutsche Börse (-0,82 Prozent auf 187,30 EUR), EON SE (-0,79 Prozent auf 11,94 EUR) und Covestro (-0,75 Prozent auf 47,49 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Commerzbank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 2 710 763 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 192,112 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Porsche Automobil vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,64 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

