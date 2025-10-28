XETRA-Handel: MDAX am Dienstagnachmittag mit Zuschlägen

Derzeit legen Börsianer in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Dienstag tendiert der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,12 Prozent stärker bei 30 176,55 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 352,334 Mrd. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,242 Prozent auf 30 068,04 Punkte an der Kurstafel, nach 30 140,88 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 30 196,73 Punkte, das Tagestief hingegen 29 976,17 Zähler.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, mit 29 986,85 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 31 029,09 Punkten. Der MDAX lag noch vor einem Jahr, am 28.10.2024, bei 27 336,97 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 17,33 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 31 754,30 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 23 135,20 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Nordex (+ 18,01 Prozent auf 26,08 EUR), HelloFresh (+ 2,70 Prozent auf 7,83 EUR), Delivery Hero (+ 2,45 Prozent auf 23,01 EUR), Bechtle (+ 1,49 Prozent auf 36,76 EUR) und HELLA GmbH (+ 0,99 Prozent auf 81,80 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen Gerresheimer (-3,20 Prozent auf 28,46 EUR), AIXTRON SE (-3,15 Prozent auf 12,93 EUR), Bilfinger SE (-2,86 Prozent auf 96,75 EUR), IONOS (-2,61 Prozent auf 31,75 EUR) und Ströer SE (-2,25 Prozent auf 39,05 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Nordex-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 330 082 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 43,628 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick

Im MDAX weist die TUI-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index weist die RTL-Aktie mit 16,32 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at