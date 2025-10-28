Börse Frankfurt in Grün: Zum Ende des Dienstagshandels Gewinne im MDAX

Am Dienstag bewegte sich der MDAX via XETRA letztendlich 0,34 Prozent höher bei 30 242,47 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 352,334 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,242 Prozent auf 30 068,04 Punkte an der Kurstafel, nach 30 140,88 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 29 976,17 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30 273,83 Punkten verzeichnete.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 29 986,85 Punkten. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 28.07.2025, bei 31 029,09 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 28.10.2024, den Stand von 27 336,97 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 17,59 Prozent nach oben. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 31 754,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 135,20 Zählern registriert.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit Nordex (+ 22,90 Prozent auf 27,16 EUR), Delivery Hero (+ 4,45 Prozent auf 23,46 EUR), HelloFresh (+ 2,52 Prozent auf 7,82 EUR), HELLA GmbH (+ 1,73 Prozent auf 82,40 EUR) und United Internet (+ 1,58 Prozent auf 28,24 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil Gerresheimer (-3,47 Prozent auf 28,38 EUR), AIXTRON SE (-3,26 Prozent auf 12,92 EUR), PUMA SE (-2,79 Prozent auf 21,24 EUR), DWS Group GmbH (-1,96 Prozent auf 52,65 EUR) und Ströer SE (-1,75 Prozent auf 39,25 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 4 348 888 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 43,628 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der MDAX-Titel

Die TUI-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die RTL-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 16,32 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at