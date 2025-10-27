HELLA Aktie
WKN DE: A13SX2 / ISIN: DE000A13SX22
|Kursverlauf
|
27.10.2025 12:27:13
Schwache Performance in Frankfurt: MDAX verbucht am Montagmittag Abschläge
Um 12:10 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,31 Prozent tiefer bei 30 197,54 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 349,515 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der MDAX 0,280 Prozent höher bei 30 376,71 Punkten, nach 30 291,98 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 30 423,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 30 169,96 Punkten verzeichnete.
MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 29 986,85 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, bei 31 484,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, bei 27 259,56 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 17,41 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 31 754,30 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 23 135,20 Zählern.
MDAX-Top-Flop-Liste
Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit Gerresheimer (+ 2,75 Prozent auf 29,84 EUR), Bilfinger SE (+ 1,43 Prozent auf 99,10 EUR), Porsche vz (+ 1,36 Prozent auf 47,80 EUR), Aurubis (+ 1,18 Prozent auf 111,30 EUR) und Bechtle (+ 0,93 Prozent auf 36,90 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen Nordex (-2,28 Prozent auf 22,24 EUR), HELLA GmbH (-1,70 Prozent auf 80,90 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,68 Prozent auf 79,10 EUR), FUCHS SE VZ (-1,65 Prozent auf 39,32 EUR) und LANXESS (-1,57 Prozent auf 21,28 EUR).
MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die thyssenkrupp-Aktie. 1 309 312 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 43,204 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus
Die TUI-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Die RTL-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 16,30 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Bechtle AGmehr Nachrichten
|
12:27
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX verbucht am Montagmittag Abschläge (finanzen.at)
|
23.10.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: Das macht der TecDAX am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
23.10.25
|Verluste in Frankfurt: TecDAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
22.10.25
|TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bechtle von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
15.10.25
|TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bechtle von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
14.10.25
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
13.10.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
09.10.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu Bechtle AGmehr Analysen
|18.09.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
|09.09.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
|05.09.25
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.25
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
|18.09.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
|09.09.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
|05.09.25
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.25
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
|18.09.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
|09.09.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
|05.09.25
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.25
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
|02.07.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|09.05.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|08.05.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|08.04.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|18.03.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|11.08.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.05.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.05.25
|Bechtle Neutral
|UBS AG
|01.04.25
|Bechtle Neutral
|UBS AG
|31.03.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Aurubis
|111,10
|1,00%
|Bechtle AG
|36,86
|0,88%
|Bilfinger SE
|98,90
|1,23%
|FUCHS SE VZ
|39,40
|-1,20%
|Gerresheimer AG
|29,94
|4,18%
|HELLA GmbH & Co. KGaA
|81,00
|-1,46%
|LANXESS AG
|21,28
|-1,21%
|Nordex AG
|22,12
|-2,04%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|47,73
|3,29%
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|79,40
|-1,00%
|RTL
|34,50
|-0,58%
|thyssenkrupp AG
|9,20
|0,92%
|TUI AG