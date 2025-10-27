Schwache Performance in Frankfurt: MDAX verbucht am Montagmittag Abschläge

Der MDAX zeigt sich am Mittag mit negativen Notierungen.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,31 Prozent tiefer bei 30 197,54 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 349,515 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der MDAX 0,280 Prozent höher bei 30 376,71 Punkten, nach 30 291,98 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 30 423,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 30 169,96 Punkten verzeichnete.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 29 986,85 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, bei 31 484,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, bei 27 259,56 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 17,41 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 31 754,30 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 23 135,20 Zählern.

MDAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit Gerresheimer (+ 2,75 Prozent auf 29,84 EUR), Bilfinger SE (+ 1,43 Prozent auf 99,10 EUR), Porsche vz (+ 1,36 Prozent auf 47,80 EUR), Aurubis (+ 1,18 Prozent auf 111,30 EUR) und Bechtle (+ 0,93 Prozent auf 36,90 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen Nordex (-2,28 Prozent auf 22,24 EUR), HELLA GmbH (-1,70 Prozent auf 80,90 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,68 Prozent auf 79,10 EUR), FUCHS SE VZ (-1,65 Prozent auf 39,32 EUR) und LANXESS (-1,57 Prozent auf 21,28 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die thyssenkrupp-Aktie. 1 309 312 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 43,204 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus

Die TUI-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Die RTL-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 16,30 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

