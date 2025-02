XETRA-Handel: MDAX am Freitagmittag mit Kursplus

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Freitag.

Im MDAX geht es im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 1,06 Prozent aufwärts auf 27 687,94 Punkte. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 273,267 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,399 Prozent auf 27 506,45 Punkte an der Kurstafel, nach 27 397,26 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 27 695,55 Punkte, das Tagestief hingegen 27 506,45 Zähler.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der MDAX bereits um 0,155 Prozent. Der MDAX lag noch vor einem Monat, am 21.01.2025, bei 25 972,67 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.11.2024, verzeichnete der MDAX einen Wert von 25 868,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.02.2024, stand der MDAX bei 25 714,20 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 7,66 Prozent zu. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 28 505,53 Punkten. Bei 24 989,87 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit Siltronic (+ 3,69 Prozent auf 48,90 EUR), AUTO1 (+ 3,63 Prozent auf 19,40 EUR), WACKER CHEMIE (+ 3,35 Prozent auf 71,54 EUR), K+S (+ 3,14 Prozent auf 13,13 EUR) und AIXTRON SE (+ 2,43 Prozent auf 14,12 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil Aurubis (-4,18 Prozent auf 82,60 EUR), EVOTEC SE (-0,82 Prozent auf 8,48 EUR), Delivery Hero (-0,42 Prozent auf 28,40 EUR), FUCHS SE VZ (-0,34 Prozent auf 46,96 EUR) und Gerresheimer (-0,25 Prozent auf 81,00 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1 830 861 Aktien gehandelt. Mit 21,575 Mrd. Euro weist die Talanx-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus

Die TUI-Aktie verzeichnet mit 5,51 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die RTL-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 15,82 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

