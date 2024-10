XETRA-Handel: MDAX mittags mit Kursplus

Wenig Veränderung ist am dritten Tag der Woche in Frankfurt zu beobachten.

Am Mittwoch gewinnt der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,14 Prozent auf 26 973,38 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 264,639 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der MDAX 0,276 Prozent tiefer bei 26 860,69 Punkten, nach 26 935,00 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 26 808,04 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 27 009,34 Einheiten.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 0,539 Prozent. Der MDAX stand noch vor einem Monat, am 16.09.2024, bei 25 412,15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2024, verzeichnete der MDAX einen Wert von 25 576,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.10.2023, wurde der MDAX mit 25 019,40 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,503 Prozent. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 27 641,56 Punkten. Bei 23 476,10 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell Hypoport SE (+ 2,75 Prozent auf 291,00 EUR), PUMA SE (+ 2,62 Prozent auf 38,81 EUR), Aurubis (+ 2,23 Prozent auf 64,25 EUR), AIXTRON SE (+ 2,04 Prozent auf 14,73 EUR) und HelloFresh (+ 1,55 Prozent auf 9,15 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil JENOPTIK (-4,05 Prozent auf 25,58 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,01 Prozent auf 59,60 EUR), Lufthansa (-1,65 Prozent auf 6,57 EUR), Stabilus SE (-1,49 Prozent auf 36,25 EUR) und Talanx (-1,29 Prozent auf 76,45 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die TUI-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 1 504 854 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Talanx-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 19,664 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder

Die thyssenkrupp-Aktie verzeichnet mit 4,05 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,97 Prozent bei der RTL-Aktie an.

Redaktion finanzen.at