XETRA-Handel: MDAX zum Start des Freitagshandels im Plus

Um 09:12 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,03 Prozent höher bei 26 269,35 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 253,632 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,033 Prozent auf 26 253,04 Punkte an der Kurstafel, nach 26 261,60 Punkten am Vortag.

Bei 26 302,27 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 26 249,68 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang ein Plus von 1,68 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 15.02.2024, den Stand von 26 057,19 Punkten. Der MDAX lag vor drei Monaten, am 15.12.2023, bei 27 133,80 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 15.03.2023, den Stand von 26 790,72 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 sank der Index bereits um 2,12 Prozent. Bei 27 272,39 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. 25 075,79 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit HelloFresh (+ 7,95 Prozent auf 7,28 EUR), K+S (+ 1,84 Prozent auf 13,54 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1,72 Prozent auf 141,80 EUR), LANXESS (+ 1,47 Prozent auf 24,80 EUR) und Fraport (+ 1,46 Prozent auf 54,04 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil Aroundtown SA (-3,73 Prozent auf 1,83 EUR), LEG Immobilien (-2,76 Prozent auf 72,60 EUR), TAG Immobilien (-1,95 Prozent auf 11,55 EUR), EVOTEC SE (-1,49 Prozent auf 12,92 EUR) und HENSOLDT (-1,07 Prozent auf 33,36 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im MDAX ist die HelloFresh-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 882 502 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 18,037 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder

Die Lufthansa-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Mit 11,82 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der RTL-Aktie zu erwarten.

