LANXESS Aktie

21,12EUR 0,08EUR 0,38%
LANXESS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
07.10.2025 10:43:38

LANXESS Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Lanxess vor Zahlen von 28,50 auf 24,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des Chemieunternehmens dürfte enttäuschend verlaufen sein, schrieb Oliver Schwarz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch das vierte Quartal dürfte keine Verbesserung bringen, zumal es traditionell am schwächsten sei. Die Konsenserwartungen seien darauf aber eingestellt./rob/mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LANXESS AG Buy
Unternehmen:
LANXESS AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
24,30 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
21,02 € 		Abst. Kursziel*:
15,60%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
21,12 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,06%
Analyst Name::
Oliver Schwarz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu LANXESS AGmehr Nachrichten

Analysen zu LANXESS AGmehr Analysen

10:43 LANXESS Buy Warburg Research
30.09.25 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.
26.09.25 LANXESS Underweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.25 LANXESS Halten DZ BANK
25.09.25 LANXESS Sell Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

LANXESS AG 21,12 0,38% LANXESS AG

Aktuelle Aktienanalysen

11:48 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
11:48 GEA Hold Deutsche Bank AG
11:47 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
11:47 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
11:32 DWS Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:43 LANXESS Buy Warburg Research
09:53 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
09:52 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
09:49 TRATON Buy Deutsche Bank AG
09:40 Diageo Buy UBS AG
09:39 Saint-Gobain Neutral UBS AG
09:38 Apple Neutral UBS AG
09:37 Saint-Gobain Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:36 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:17 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:15 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
09:14 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
08:50 Saint-Gobain Sector Perform RBC Capital Markets
07:43 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:43 PUMA Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:42 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:42 Siemens Energy Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:32 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
07:06 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.25 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.25 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.25 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.25 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.10.25 Volvo AB Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.25 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
06.10.25 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
06.10.25 Klöckner Kaufen DZ BANK
06.10.25 Ahold Delhaize Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.25 GEA Underweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.25 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.25 UBS Underweight Morgan Stanley
06.10.25 Deutsche Bank Overweight Morgan Stanley
06.10.25 BASF Kaufen DZ BANK
06.10.25 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.25 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.25 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.25 HSBC Holdings Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.10.25 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.10.25 Richemont Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06.10.25 Kering Sell Goldman Sachs Group Inc.
06.10.25 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.10.25 Novartis Buy Deutsche Bank AG
06.10.25 Klöckner Buy Deutsche Bank AG
06.10.25 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen