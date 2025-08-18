FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Lanxess auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. In Reaktion auf die schwachen Quartalszahlen und den eingetrübten Ausblick des Spezialchemiekonzerns habe er seine Ergebnisprognosen (Ebitda) für die Jahre 2025 bis 2027 reduziert, schrieb Tristan Lamotte in einer am Montag vorliegenden Studie. Für die Jahre danach besserten sich seine Annahmen jedoch, argumentierte er für das unveränderte Kursziel. Die Aktienbewertung wirke günstig./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 07:53 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.